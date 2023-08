Spülwagen bis September unterwegs So wird das Abwassersystem in Wallenhorst gereinigt Von Hildegard Wekenborg-Placke | 05.08.2023, 12:37 Uhr Mit Hochdruck spült Remondis-Mitarbeiter Wolfram Peter, hier unterstützt von Klärwerksleiter Thorsten Kohkemper, die Wallenhorster Abwasserrohre. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down

In Wallenhorst läuft seit Anfang Juli das jährliche Großreinemachen in der Kanalisation. „Putzmann“ ist Wolfram Peter von der Firma Remondis, der mit Hochdruckdüse und Saugrohr dem Dreck in den Leitungen zu Leibe rückt. Wir waren dabei.