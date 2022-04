„Denny“ ist noch kein Pferd der teuersten Kategorie, dennoch lässt der Hufschmied bei dem acht Jahre alten Hengst von Nachwuchsriterin Christina Hülsmann die gleiche Sorgfalt walten wie bei einem kostbaren Weltmeister-Pferd. Der Hufschmied aus Lohne und Lehrling André Ring sind mit der mobilen Werkstatt im gesamten norddeutschen Raum unterwegs. Der schmucke Reiterhof Sudowe mit Pferdepension am Ortsrand von Rulle ist eine Station, die das Duo regelmäßig ansteuert.In früheren Zeiten fand sich in jedem kleinen Dorf ein Schmied, der die Pferde mit neuen Hufeisen versorgte. Heute ist der Beruf des Hufschmiedes schon fast „exotisch“. Spezialisiert hat sich Ogrizovic auf den Beschlag von Sportpferden für Dressur und Springen.Etwa 700 Pferde gehören zu seinem „Kundenstamm“, die etwa alle sechs bis acht Wochen neue Hufeisen erhalten. Mit stoischer Ruhe nimmt „Denny“ die Arbeit an seinen Füßen hin. „Wir wissen genau, wie die Pferde reagieren“, sagt Ogrizovic und streicht dem Hengst sanft über den Rücken. Aber das gilt doch nicht für alle 700? „Doch, doch“, versichert der Hufschmied.Nur ein paar Handgriffe, dann hat André Ring die vier alten Hufeisen abgenommen. Mit einer scharfen Klinge wird der nachgewachsene Huf abgeschält. In einem Gasofen, den der Schmied mit dem gesamten übrigen Werkzeug in einem Kleintransporter dabei hat, wird das vorgefertigte Hufeisen bei über 1000 Grad Celsius zum Glühen gebracht. Dann schwingt Ogrizovic den Hammer und passt das Eisen mit gezielten Schlägen der individuellen Form von Dennys Hufen an.„Das ist eine Frage der Erfahrung“, erläutert der Schmied, nach welchen Kriterien er das Eisen formt. Beim Abschälen des Hufes hat er zuvor in seinem Kopf das Bild des neuen Eisens entworfen. Denny hat beispielsweise an einem Fuß etwas zu lang geratene Zehen und neigt deshalb dazu, das Bein leicht nach vorne zu stellen. Solche Details gilt es mit dem Beschlag zu korrigieren.Im Laufe seiner 30-jährigen Berufslaufbahn hat sich Peter Ogrizovic auch auf komplizierte Fälle spezialisiert und wird häufig von Fachkliniken in Mühlen bei Steinfeld und in Frankfurt am Main engagiert. Dort hilft er in Absprache mit den Tierärzten, orthopädischen Fehlstellungen der Pferde entgegen zu wirken,Olympiasieger und Weltmeister aus der internationalen Reitsportszene wie Paul Schockemöhle, Franke Sloothaak und Nicole Uphoff zählen zu den Stammkunden des Lohners. Auf „Weiheiwej“ holte Franke Sloothaak aus dem westfälischen Borgholzhausen bei den Weltmeisterschaften 1996 in Den Haag zwei Titel. Der Hengst mit dem klangvollen Namen gehörte mit rund 3,5 Millionen Mark zu den teuersten Pferden, die Ogrizovic bislang versorgt hat.Ein beißender, an verbrannte Haare erinnernder Geruch verbreitet sich mit einer großen Dampfwolke, als das glühende Eisen auf den Huf gedrückt wird. Von der enormen Hitze spürt das Pferd nichts. Trotz des natürlichen Instinkts, dass Tiere vor Feuer und Qualm zurückweichen, stört sich Denny nicht an der Rauchwolke und bleibt entspannt. „Das ist auch für ihn mittlerweile Routine“, meint Peter Ogrizovic. Denny wird bei der Prozedur nicht angebunden. „Wenn er zurückschrecken würde, wäre das nur normal. Dafür geben wir dem Pferd den entsprechenden Freiraum“, sagt der erfahrene Schmied.Bei der Materialwahl hat sich seit Jahrhunderten wenig geändert. Die bewährten Hufeisen aus Stahl kommen fast immer zum Einsatz. Zwischen Huf und Eisen werden bei Denny Gummiplatten eingesetzt. „Das ist praktisch ein Joggingschuh für Pferde“, erklärt der Fachmann. Mit der darunter geschmierten Paste sorgt das Zwischenstück für einen Federeffekt, so dass die Gelenke des Pferdes geschont werden.Als alle vier Hufe des schicken Hengstes neu „besohlt“ sind, naht für den Hufschmiedemeister der Feierabend. Dann widmet sich Peter Ogrizovic seinem Hobby - wie könnte es anders sein - Pferden. Auf seinem Hof in Lohne müssen sieben von ihnen versorgt werden. Einen guten Namen hat er auch im hohen Sport: Zusammen mit der Königin im Dressurviereck Nicole Uphoff züchtet er hochklassige Dressurpferde.