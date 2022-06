Ein Heckenbrand hat in Wallenhorst die Feuerwehr auf den Plan gerufen. FOTO: David Inderlied Durch Abflammen im Garten Hecke in Lechtinger Wohngebiet gerät in Brand Von Markus Pöhlking | 04.06.2022, 15:02 Uhr

Im Wallenhorster Ortsteil Lechtingen ist am Samstag in der Mittagszeit eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Wessels Straße schnell löschen.