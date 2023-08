Vorgaben für Mehrfamilienhäuser Auflage beim Bauen in Wallenhorst: Neue Wohnungen müssen „bezahlbar“ sein Von Marcus Alwes | 19.08.2023, 16:01 Uhr Hausbau mit klarem Ziel: Wenn Investoren in Wallenhorst größere Mehrfamilienhäuser errichten, soll dabei auch bezahlbarer Wohnraum entstehen. Symbolfoto: Marcus Alwes up-down up-down

Wenn in Wallenhorst neue, größere Mehrfamilienhäuser errichtet werden, dann muss dabei auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Trotz aller aktuellen Probleme durch stark gestiegene Baukosten, hält die Gemeinde weiterhin an diesem Ziel und an entsprechenden Auflagen für die Investoren fest.