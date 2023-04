In Wallenhorst-Hollage wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Symbolfoto: imago images/mix1press up-down up-down Entwarnung in Wallenhorst Gasleitung in Hollage beschädigt – Häuser wurden evakuiert Von Jessica von den Benken | 27.04.2023, 09:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei Bauarbeiten ist in Wallenhorst-Hollage am Donnerstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr mussten umliegende Häuser an der Boeckerstraße 3 evakuieren und die Straße zeitweise sperren.