Default Bild FOTO: Archiv Wallenhorst Feuer beendete Party jäh 20.05.2000, 22:00 Uhr

Wallenhorst (hil) Großalarm in Lechtingen gab es am frühen Samstag morgen genau um 1.12 Uhr für die Feuerwehren aus Wallenhorst, Rulle, Belm und Bramsche: Besucher einer feuchtfröhlichen Party, die in einem Anbau eines ehemaligen Hofes am Brammer Weg in vollem Gange war, hatten einen Brand bemerkt, der sich im Dachstuhl des Gebäudes blitzschnell ausbreitete. Als die Wehren kurze Zeit später eintrafen, stand nach Angaben der Polizei bereits der gesamte Anbau in Flammen.