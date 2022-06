Kurz nach 9 Uhr hatte das Osnabrücker Arbeitsamt gestern einen anonymen Tipp bekommen. Um genau 13.10 rückten dann je sechs Polizisten aus den Dienststellen Wallenhorst und Bramsche und zwei Außendienstmitarbeiter des Arbeitsamtes auf dem Kirmesplatz an. Dass eine ganze Reihe der beim Aufbau beschäftigten ausländischen Mitarbeiter keine gültigen Arbeitspapiere hatten, wurde den Einsatzkräften schnell klar: "Unmittelbar nachdem wir die ersten drei Männer angesprochen hatten, traten drei weitere Hals über Kopf die Flucht an", berichtet ein Polizeisprecher.In einem Waldstück nahe der Bundesstraße spürte die Polizei nach etwa einer halben Stunde dann auch das flüchtige Trio auf. Dass einige der Schausteller keineswegs einverstanden mit dem Einsatz gewesen seien, habe die Arbeit nicht gerade erleichtert, betonte die Polizei.Die sechs Polen ohne Arbeitserlaubnis wurden zur Wallenhorster Polizeidienststelle gebracht und nach der Vernehmung wieder freigelassen. Vor dem heutigen Kirmesbeginn müssen sie am Vormittag erst einmal bei der Ausländerbehörde vorsprechen. Dort werde vermutlich entschieden, ob sie wegen illegaler Beschäftigung in ihre Heimat abgeschoben werden. Sicher ist nach Angaben der Polizei, dass es für den Fahrgeschäftsbetreiber eine Anzeige gibt. Ohne eine "saftige Geldstrafe" werde das wohl nicht abgehen, hieß es weiter.