Vor zwei Jahren begann die Erschließung des Gewerbegebiets Schwarzer See. Inzwischen wird hier emsig investiert. FOTO: Marcus Alwes up-down up-down Flächen am Schwarzen See Wallenhorster Gewerbegebiet füllt sich: Weitere Käufer in Aussicht? Von Markus Pöhlking | 02.08.2022, 06:15 Uhr

Das Gewerbegebiet am Schwarzen See nimmt Konturen an: Zwei Bauvorhaben sind angelaufen. Bis zum Jahresende sollen noch ein paar Baustellen und Kaufverträge folgen.