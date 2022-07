Die Zahlen wurden jetzt im Rat vorgelegt, diskutiert und am Ende einstimmig abgesegnet. Vertreter aller Fraktionen lobten die vorbildliche Arbeit der Kämmerei mit Fachbereichsleiterin Annegret Rethmann an der Spitze.

Im Ergebnishaushalt – also der Teil, aus dem die Gemeinde die Geschäfte am Laufen hält – stehen Einnahmen von 28,948 Millionen Euro Ausgaben von 30,899 Millionen Euro gegenüber. Wichtiger Einnahmeposten sind die Gewerbesteuern, und da kalkuliert die Kommune für 2012 mit 7,6 Millionen Euro und so mit etwa 1,4 Millionen Euro weniger, als jeweils in den Vorjahren eingenommen wurde. Markus Broxtermann (SPD) und Dennis Schratz (CDU) verwiesen auf den anstehenden Abgang der Firma Kaffee-Partner, einem der stärksten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde.

Beide plädierten dafür, neue, auch kreative Wege zu gehen, damit die Einnahmen der Gemeinde erhöht werden. Schratz: „Wir müssen gemeinsam weitere Gewerbeflächen entwickeln, damit wir sowohl Arbeitsplätze als auch Gewerbesteuereinnahmen generieren können.“ Überdies müsse trotz des nicht aufzuhaltenden demografischen Wandels die Einwohnerzahl konstant gehalten werden. Mit den drei beschlossenen Baugebieten in Hollage sei ein Anfang gemacht.

Für die Linken erklärte Michael Riemann, dass es sich um einen Haushalt handele, der sich sehen lassen könne. Zu mäkeln hatte er auch etwas: das hohe Defizit der Hollager Mühle. Riemann: „Das muss sich schnell ändern. Das ist eine Einrichtung, von der die Wallenhorster nichts haben.“ Die Zahlen zur Jugendfreizeitstätte, deren Trägerin die Gemeinde ist: Für 2012 erwartet die Gemeindeverwaltung ein Zuschussbedarf von 192000 Euro. Im Vorjahr waren es 135000 Euro: In den nächsten drei Jahren rechnet die Kommune mit mehr als 180000 Euro – pro Jahr. Die Mehrheitskooperation aus SPD, Grünen und Wählergemeinschaft (WWG) hat bereits einen Antrag gestellt, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeitet, damit die Einrichtung in absehbarer Zeit schwarze Zahlen schreiben kann.

Zu den Ausgaben: Da sehen weder Broxtermann noch Schratz großen Spielraum. Die Investitionen in die Kinderbetreuung und in die Bildung seien sinnvoll und hätten dafür gesorgt, dass die Gemeinde Wallenhorst auf diesen Feldern vorbildlich aufgestellt sei. Broxtermann: „Die guten Ergebnisse der letzten Jahre ermöglichen die Investitionen.“

Gemeint war nicht nur das erwähnte Jahr 2010, sondern auch das Vorjahr: 2011 ist zwar noch nicht komplett abgerechnet, bis dato liegen nicht alle Zahlen vor. Es zeichnet sich aber ab, dass wiederum unter dem Strich ein Plus bleibt: Rethmann nannte eine Zahl von mehr als einer Million Euro. Das ist bemerkenswert, denn die Gemeinde hatte mit einem Minus von 800000 Euro gerechnet.

Nach aktueller Planung steigt der Schuldenstand von derzeit 18,2 Millionen Euro weiter. Erst 2014 wird ein Abbau erwartet. Voraussetzung: Es dürfen keine neuen, kostspieligen Ideen kommen.