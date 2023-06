Ein Kind meldet sich: Unterricht in einer Grundschule. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Eingeschränkte Wahl bleibt möglich Einzugsbezirke an Wallenhorster Grundschulen rücken immer näher Von Marcus Alwes | 29.06.2023, 17:16 Uhr

In Wallenhorst zeichnet sich immer mehr die Einführung von Einzugsbezirken an den fünf örtlichen Grundschulen ab. Der Fachausschuss des Rates empfiehlt sie – lässt aber den Eltern in ganz bestimmten Siedlungen in der Gemeinde immer noch eine eingeschränkte Wahlmöglichkeit.