Los geht es um 15 Uhr. Der Nachmittag steht unter dem Motto '"'Herr Bello und das blaue Wunder'"' und nimmt dabei einen Buchtitel des Autors Paul Maar auf. Das Fest beginnt mit einem Bilderbuchkino, danach können die Kinder in einem Quiz ihre Lesekenntnisse unter Beweis stellen. Auch leseungeübte Kinder werden ihren Spaß haben, denn durch Kombination und Teamwork lassen sich so manche Fragen beantworten. In einer Schmöker-Ecke können die Kinder in Büchern von Paul Maar stöbern und so bereits erste Favoriten für den neuen Leseclub auswählen.