An der neuen Kunden-Kaffeebar im Reise Treff Ludwig schauen Birgit Ludwig-Trienen und Mitarbeiterin Gertrud Kösters in einen Urlaubskatalog. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Kreuzfahrten und „Baustein“-Reisen Trends 2023: Wohin zieht es die Wallenhorster in den Urlaub? Von Marcus Alwes | 26.01.2023, 13:26 Uhr

Wohin wollen die Wallenhorster in diesem Jahr in den Urlaub reisen? Madeira, Griechenland, Sizilien - oder geht es auf eine Kreuzfahrt? Im örtlichen Reise Treff Ludwig an der Niedersachsenstraße kennen die Fachberater die Antwort.