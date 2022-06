Vor einer großen Gästekulisse lobte Bürgermeister Ulrich Belde die vorbildliche Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Politik am Beispiel der Firma Kaffee-Partner. Neben der Jubiläumsallee und dem „Tag des Anstoßes“ gebe es jetzt eine weitere bleibende Erinnerungen an die 1150-Jahr-Feier der Gemeinde. Von der „dauerhaften Bereicherung für Wallenhorst“ erhofft sich der Bürgermeister weitere Impulse dieser Art.

Dass die Firma Kaffee-Partner keine halben Sachen macht, verdeutlichte Dr. Andreas Ost aus der Geschäftsführung mit einem Hinweis auf die Planungsphase der Kreiselgestaltung: Als sich die Gemeinde bei dem Unternehmen nach der Beteiligung an einer Sponsorengemeinschaft für eine Kreiselplastik erkundigte , war die Suche nach Finanzpartnern praktisch schon beendet. „Wir machen es ganz oder gar nicht“, lautete die Antwort der Kaffee-Partner.

Herausgekommen ist nicht nur nach den Worten von Andreas Ost „Kunst zum Anfassen, mit der jeder etwas anfangen kann“. Der holländische Bildhauer Nicolas Dings hat ein komplett aus hochwertigem Terrazzo gefertigtes Kunstwerk geschaffen, „das etwas mit Kaffee und Wasser zun tun haben sollte“. Betrachtet man bei einer Kreiselrundfahrt die 15 Meter hohe Skulptur, scheinen sich die überdimensionalen Tassen und Untertassen zu bewegen. Andreas Ost empfahl diesen Blick aber ausschließlich den Beifahrern. Wer am Steuer sitzt, sollte sich natürlich auf den Verkehr konzentrieren.

Komplett fertiggestellt wird der so genannte Porta-Kreisel erst in den kommenden Wochen. An der schräg gestalteten, runden Ebene um den Skulpturensockel wird eine Hecke ringförmig gepflanzt und so zugeschnitten, das optisch der Eindruck einer großen Untertasse entstehen soll.