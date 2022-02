Auf insgesamt 51 Baugrundstücken in Wallenhorst könnten bald zusätzliche Bauplätze entstehen. Darauf haben sich Verwaltung und Politik geeinigt. (Archivbild) FOTO: Marcus Alwes Ausschuss billigt mehrere Pläne Nachverdichtung in Wallenhorst: Es tut sich was in der zweiten Reihe Von Markus Pöhlking | 23.02.2022, 07:43 Uhr

Es tut sich was in Sachen Nachverdichtung in der Gemeinde Wallenhorst: Die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Planen, Straßen und Verkehr haben mehrere Pläne für Bauen in der zweiten Reihe gebilligt.