Der 33-Jährige lag in einem Zelt am Stichkanal in Hollage, als kurz nach Mitternacht Geräusche hörte. Erst meinte er, durch den Piepton eines „Bissanzeigers“ geweckt worden sein. Um nachzusehen, welchen Fisch er an der Angel hatte, wollte der Mann zu seinen ausgelegten Angelruten gehen.

Er wurde jedoch plötzlich von einer männlichen Person in das Zelt zurückgeschubst und aufgefordert, ruhig zu bleiben. Der Unbekannte griff nach einem im Zelt befindlichen Rucksack mit Angelutensilien und entfernte sich. Zeitgleich nahm ein weiterer unbekannter Mann die drei am Ufer befindlichen Angelruten an sich. Beide Männer liefen zu einem in der Nähe abgestellten Auto und fuhren in Richtung Hollager Straße davon.

Die Polizei in Wallenhorst bittet um Hinweise zu der Tat unter Telefon 05407/8179-0.