Wallenhorst 250 Liter Diesel aus Lkw abgepumpt 14.01.2010, 20:00 Uhr

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter Diesel aus dem Tank eines an der Osnabrücker Straße in Wallenhorst-Lechtingen abgestellten Lkw entwendet.