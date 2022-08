Feuerwehrmann und @fire-Vorstand Jan Südmersen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Interview mit Waldbrandbekämpfer Jan Südmersen Wallenhorster von @fire: Feuerwehr braucht neue Kompetenzen Von Markus Pöhlking | 30.08.2022, 13:00 Uhr

Der bundesweit tätige Verein „@fire“ hat jahrelange Erfahrung in Waldbrandbekämpfung. Sein Vorsitzender Jan Südmersen aus Wallenhorst ist gerade von den Bränden in Südfrankreich zurück. Für zukünftige Herausforderungen brauche die Feuerwehr in Deutschland neue taktische Fähigkeiten, sagt er.