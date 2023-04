Mit dem Fahrrad ging es für NOZ-Redakteur Marcus Alwes aus Wallenhorst zum Arbeitsplatz im Herzen der Osnabrücker Innenstadt. Foto: Jörn Martens up-down up-down Ohne Auto von Wallenhorst bis Osnabrück Ist das Fahrrad für Pendler im Osnabrücker Umland eine Option? Von Marcus Alwes | 24.04.2023, 05:30 Uhr

Wie ist es, bei der Fahrt ins Büro auf das Auto zu verzichten? Ist das klassische Fahrrad auf den knapp zehn Kilometern von Wallenhorst bis in die Osnabrücker City eine echte Alternative? In der Serie „Pendlerdilemma: Alltagsrealität vs. Klimaziele“ habe ich es ausprobiert.