Eines steht fest. „ Sie liebten sich beide“, wie Heinrich Heines Gedicht bezeugt. Doch der Abend zeigt es klar: Bei Künstlerehepaaren ist das noch lange nicht alles. Die weiteren Gedichtzeilen beschreiben, wie eine nicht minder starke Eigenliebe der Partner deren Zweierbeziehung im Wege steht. Genau das findet sich auch bei den Schumanns und den Mahlers. Robert und Gustav sind genial. Aber begabt sind auch Clara und Alma. So beschäftigen sich alle vier mit Musik und haben damit Probleme.

Zunächst gibt es ein Wiederhören von bekannten Liedern Roberts. „Widmung“, „Lotosblume“ und balladesk, das „Waldgespräch“. Hier belebt sich die Stimmführung der Sopranistin deutlich.

Dann hält Clara dagegen. Das Wagnis echter Expressivität wird in ihren Liedern oft erst in den letzten Phrasen zurückgenommen, so bei „Warum willst du andere fragen?“. Doch jenes „Sie liebten sich beide“ hat sie tief empfunden, wie eine zum Zerreißen gespannte Melodik beweist.

Alma überrascht mit freier Tonalität. Aparte Klavierbegleitungen zeichnen ihre Lieder aus. Viola Mokrosch spielt bald filigran, bald wie ein Kobold die Tonalität abschüttelnd. Man ist versucht, die Umkehrung des Bauprinzips eines romantischen Klavierliedes herauszuhören. Ist es hier nicht die Gesangsstimme, welche sich eng an den Klavierpart schmiegt?

Doch Gustav rückt alles wieder zurecht – oder zurück, wie Viola Mokrosch es in den Raum zu stellen wagt. Zweifellos, Gustavs erneut tonale Lieder verschlagen dem Publikum den Atem. So geschlossen sind sie dem Komponisten nach Inhalt und Ausdruck gelungen. Die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ lassen auch die Ausführenden über sich selbst hinauswachsen. Sie interpretieren lichte Morgenstimmungen, vernichtende Racheworte und eine vollkommen gesättigte Sentimentalität, welche jetzt auch die Sopranistin treffsicher zum Ausdruck bringt.