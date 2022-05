Zehn Hufeisen-Guides werden in der Hufeisen Region rund um Osnabrück bald spannende Touren anbieten. FOTO: Regionalmanagement Hufeisen-Verflechtungsraum Osnabrück Hufeisen-Guides ausgebildet Im Osnabrücker Land werden bald neue Touren angeboten Von Anke Schneider | 06.05.2022, 15:26 Uhr

In der Hufeisen-Region rund um die Stadt Osnabrück gibt es bald ein neues touristisches Angebot. Von Oktober bis April absolvierten zehn Teilnehmer die Ausbildung zum Hufeisen-Guide. In Zukunft werden sie individuelle Führungen in den sechs Hufeisen-Kommunen und geführte Radtouren auf der Hufeisen-Route anbieten.