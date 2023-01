Die Polizei sucht Zeugen für eine versuchte Zigarettenautomat-Sprengung in Wallenhorst Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Polizei sucht Zeugen Zwei Männer sprengen einen Zigarettenautomaten in Wallenhorst Von Anke Schneider | 02.01.2023, 11:35 Uhr

Zwei Männer haben sich am Montagmorgen um 4.35 Uhr am Hullerweg in Wallenhorst an einem Zigarettenautomat zu schaffen gemacht und sprengten ihn. Zigaretten erbeuteten sie jedoch nicht.