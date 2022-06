Default Bild FOTO: Archiv Verein stellt Antrag an die Gemeinde – „Unser Ehrenamt ist an der Grenze“ Das Ruller Haus will einen Profi-Mitarbeiter Von Jann Weber | 24.08.2011, 16:08 Uhr

Hätten die Mitglieder des Vereins Ruller Haus während der Gründungsphase zehn Jahre in die Zukunft blicken können, wären sie sicher von ihrem Erfolg überwältigt gewesen. Dennoch sprach Ehrenvorsitzender Erich Goer auf der Mitgliederversammlung von einer „unfertigen Baustelle“, denn „unsere ehrenamtliche Arbeit stößt an ihre Grenzen“. Der Verein wünscht sich daher professionelle Hilfe und will sich mit einem Antrag an die Gemeinde wenden.