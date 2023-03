In der 24.000-Einwohner-Gemeinde muss der geplante verkaufsoffene Sonntag am 19. März 2023 ausfallen. Archivfoto: Marketingverein/Michael Hellweg up-down up-down So reagiert die Gemeinde Eilantrag von Verdi erfolgreich: Verkaufsoffener Sonntag in Wallenhorst fällt aus Von Marcus Alwes | 16.03.2023, 12:38 Uhr | Update vor 21 Min.

Verdi hat die Planungen für einen verkaufsoffenen Sonntag in Wallenhorst am 19. März 2023 gestoppt. Das Verwaltungsgericht in Osnabrück gab einem entsprechenden Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft statt.