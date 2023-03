In der 24.000-Einwohner-Gemeinde muss der geplante verkaufsoffene Sonntag am 19. März 2023 ausfallen. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Eilantrag der Gewerkschaft vor Gericht Verdi-Klage erfolgreich: Verkaufsoffener Sonntag in Wallenhorst fällt aus Von Marcus Alwes | 16.03.2023, 12:38 Uhr

Verdi hat die Planungen für einen verkaufsoffenen Sonntag in Wallenhorst am 19. März 2023 gestoppt. Das Verwaltungsgericht in Osnabrück gab einem entsprechenden Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft statt. So reagiert die Gemeinde Wallenhorst.