Der 84-jährige Vechtaraner war mit seiner Frau unterwegs. Am Kaffeepartner-Kreisel in Wallenhorst wollte er auf die B68 Richtung Osnabrück auffahren, verpasste jedoch die korrekte Ausfahrt. Stattdessen benutzte er die eigentliche Abfahrt als Auffahrt in bog in den Gegenverkehr ein. Dort fuhr er auf der Überholspur.

Das ging nicht lange gut. Nach nur 50 Metern kollidierte der Wagen des 84-Jährigen mit dem Auto eines 35-jährigen Osnabrückers, der gerade einen Wagen mit Anhänger überholen wollte. Einen Frontalzusammenstoß konnte der 35-Jährige zwar verhindern, die beiden Autos streiften sich jedoch seitlich auf der jeweiligen Fahrerseite. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Alle Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Auch der Verkehr konnte die Unfallstelle ungehindert passieren.