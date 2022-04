Die B68 war in Richtung Osnabrück ab Bramsche-Penter Knapp bis zur Auffahrt Wallenhorst gesperrt. FOTO: NWM-TV Motorradfahrer verunglückt Unfall auf der B68 bei Wallenhorst: Sperrung aufgehoben Von Sandra Dorn | 13.04.2022, 13:45 Uhr | Update vor 51 Min.

Auf der B68 ist es zwischen Bramsche und Osnabrück am Mittwoch ab 13 Uhr für mehrere Stunden zu Behinderungen gekommen. Ein Motorradfahrer wurde im Bereich der Abfahrt am Portakreisel in Wallenhorst lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn Richtung Osnabrück war bis etwa 17.30 Uhr gesperrt.