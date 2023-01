Ein Bagger führt auf der Sportanlage im Ortsteil Hollage erste Abrissarbeiten aus. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Alte Tribüne in Hollage verschwindet Bagger packt zu: Sportanlage Benkenbusch in Wallenhorst wird umgestaltet Von Marcus Alwes | 24.01.2023, 15:00 Uhr

Die Umgestaltung der Zuschauerränge am Benkenbusch in Wallenhorst-Hollage hat begonnen. Ein Bagger führt in diesen Tagen erste Abrissarbeiten aus.