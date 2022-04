Die Polizei veröffentlichte dieses Bild aus einer Überwachungskamera, um nach dem Täter zu suchen. FOTO: Polizei Osnabrück Überfall auf Postfiliale Mutmaßlicher Serientäter aus Bramsche schlägt in Wallenhorst zu Von Arlena Janning | 27.04.2022, 15:45 Uhr

Am Dienstag ist die Postfiliale in der Großen Straße in Wallenhorst überfallen worden. Vermutlich handelt es sich bei dem bewaffneten Dieb um einen Serientäter. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.