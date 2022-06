FOTO: Thomas Niemeyer up-down up-down Nach dem Überfall stand Jürgen Wächter, Kunde der Post in Wallenhorst, vor verschlossener Tür. Ein Schild weist darauf hin, dass die Filiale vorläufig geschlossen bleibt. Mutmaßlicher Serienräuber Bewaffneter Überfall in Wallenhorst: Polizei schnappt Täter und | 22.06.2022, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std. Von Raphael Steffen Arlena Janning | 22.06.2022, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Einen bewaffneten Überfall auf die Postfiliale in der Großen Straße hat es am Mittwoch in Wallenhorst gegeben. Der Polizei könnte danach ein größerer Fisch ins Netz gegangen sein.