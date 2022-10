Der Prozess gegen den mutmaßlichen Räuber aus Wallenhorst findet am Landgericht Osnabrück statt. Symbolfoto: Andreas Wenk up-down up-down Doch kein Serientäter Überfall in Wallenhorst: Mutmaßlicher Posträuber kommt vor Gericht Von Raphael Steffen | 25.10.2022, 16:11 Uhr

Im Juni wurde die Wallenhorster Postfiliale schon zum zweiten Mal in diesem Jahr überfallen. Die Polizei schnappte den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe. Demnächst beginnt der Prozess am Landgericht Osnabrück.