Im Januar 2023 hatte die Neugestaltung der Tribünenplätze Fahrt aufgenommen. Die Bagger packten am Benkenbusch kräftig zu und schufen parallel zum Spielfeld Platz für eine neue, moderne Tribüne. Die Verantwortlichen von Blau-Weiß Hollage planen das Großprojekt mit Ausgaben in Höhe von rund 650.000 Euro.

„Wir sind zufrieden und zuversichtlich, dass wir in den kommenden Monaten mit der Erstellung abschließen können“, so Architekt Per Grunwald in einer Mitteilung des Vereins.

Land Niedersachsen und Gemeinde geben Fördergelder

Vereinspräsident Gerd Strößner lobte unterdessen bei einem Ortstermin der AG Tribüne die bisherige Zusammenarbeit zwischen dem Verein in Hollage, der Gemeinde Wallenhorst und dem Land Niedersachsen. „Das Volumen eines solchen Neubaus ist eine enorme Herausforderung für einen ehrenamtlich geführten Verein, und die Förderrichtlinie stellt ebenfalls Anforderungen an die Umsetzung.“

Das Land Niedersachsen finanziert über das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) 344.000 Euro der Gesamtausgaben. Zudem hat die Gemeinde Wallenhorst nach einem Beschluss des Rates 100.000 Euro bereitgestellt. Ohne diese Unterstützung wäre eine Realisierung des 650.000-Euro-Vorhabens niemals möglich gewesen, machte Präsident Strößner deutlich. Freudig blickt er nun der Anbringung der 215 Sitzschalen und dem Innenausbau von Geschäftsstelle, Toilettenräumen und Imbiss entgegen.

AG Tribüne sammelt weitere Spenden ein

Zeitgleich arbeitet die AG Tribüne daran, den finanziellen Anteil des Vereins durch Spendengelder weiter so klein wie möglich zu halten. Durch mehrere Initiativen hätten interessierte Unternehmen, Mitglieder und andere Unterstützer weiterhin die Möglichkeit, den blau-weißen Neubau zu fördern, so AG-Sprecher Michael Lührmann.

Projekte auch in Rulle und Lechtingen

Neben BW Hollage sind übrigens aktuell auch die beiden Nachbarclubs TuS Eintracht Rulle und SF Lechtingen als Bauherren aktiv. Am Sportgelände in Rulle entsteht eine Kombination aus neuen Umkleideräumen und Vereinsgeschäftsstelle. In Lechtingen werden die Pläne für einen ähnlichen Multifunktionstrakt finalisiert.