An einem langen Tisch im neuen Philipp-Neri-Haus wurden die Gespräche geführt. Stephanie Letkemann (4. von unten in der linken Reihe) und Michael Lührmann (2. von unten in der recht Reihe) waren dabei. Foto: Marcus Alwes Begegnungsprojekt der LEB gestartet Treffen im Philipp-Neri-Haus: Hilfen für Geflüchtete in Hollage Von Marcus Alwes | 01.04.2023, 17:10 Uhr

In Hollage sollen von nun an gezielt Migranten und Einheimische im neuen Philipp-Neri-Haus an der katholischen Kirche in einen Dialog gebracht werden. Stephanie Letkemann von der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) hat das Integrationsprojekt mit Unterstützung des Ortspolitikers Michael Lührmann auf die Beine gestellt.