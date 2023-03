Der Blick entlang der Schützenhalle in Richtung Sportplatzgelände und des mutmaßlichen Tatortes (im Hintergrund). Foto: Marcus Alwes up-down up-down Aufnahmen von rund 150 Personen Tötungsdelikt in Bramsche-Pente: Was jetzt mit den Zeugen-Fotos passiert Von Marcus Alwes | 16.03.2023, 05:05 Uhr | Update vor 6 Std.

Der gewaltsame Tod einer 19-jährigen Frau an der Schützenhalle in Bramsche-Pente liegt etwas mehr als eine Woche zurück. Jetzt äußert sich die Polizei dazu, was mit den Fotos passiert, die die Beamten von rund 150 Zeugen anschließend vor Ort gemacht hatten.