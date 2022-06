Die Kolpingsfamilie Hollage begrüßte Landrat Michael Lübbersmann am Donnerstag. Dieser stellte zunächst fest, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein maßgebliches Thema für Politik und Wirtschaft sei. „Es ist nachlässig, das gewaltige Potenzial von Frauen nicht zu nutzen“, so Lübbersmann. Außerdem bedürfe die Lage von Alleinerziehenden mehr Aufmerksamkeit.

Im zweiten Teil seines Vortrags sprach sich der Landrat dafür aus, dass ältere und alte Menschen möglichst lange im bekannten Umfeld leben könnten. Voraussetzungen dafür seien genügend alters- und pflegegerechte Wohnungen, ambulante Pflegeangebote, ein barrierefreies Umfeld, eine gute Nahversorgung sowie die Unterstützung von Freunden und Nachbarn. „Wir verdrängen häufig das Älterwerden, das ist allzu menschlich“, so Lübbersmann. Dennoch sei es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, beispielsweise die eigene Wohnsituation zu überprüfen und eventuell auch die Wohnberatung des Landkreises zu nutzen.

In der anschließenden Diskussion erklärte er auf Anfrage zu dem strittigen Thema Altkleidersammlung: „Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Osnabrücker Land (Awigo) und Kolping suchen derzeit eine gemeinsame Lösung.“

Während die Senioren der Hollager Kolpingsfamilie am Donnerstag mehr oder weniger unter sich blieben, kamen zum ersten Frauenfrühstück des Kolpingwerks Osnabrück gut 120 Teilnehmerinnen aus dem ganzen Bezirk nach Rulle. „Die Idee dazu hatten wir von einem Jahr, und ich habe damals gesagt, wenn 30 Frauen kommen, können wir zufrieden sein“, so Organisatorin Marion Witte immer noch positiv überrascht.

Zunächst frühstückten die Frauen ausgiebig und nutzten die Gelegenheit zum Plaudern. Dann wurde es ganz still, als Jutta Rönker vom Malteser-Hospizdienst St. Johannis Alfhausen unter dem Motto „In Hoffnung leben – in Würde sterben“ über ihre Arbeit berichtete. Sie zog die Frauen in ihren Bann.

Zunächst betonte Rönker, Sterben sei nichts Eigenes, sondern ein Teil des Lebens: „Wir wollen bis zum Schluss leben – mit allem, was dazugehört, auch dem Lachen.“ Dann beschrieb sie anschaulich und mit vielen Beispielen, was alles zu einer Trauerbegleitung gehört und inwiefern diese nicht nur dem Sterbenden, sondern auch den Angehörigen hilft.