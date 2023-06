Sinken die Energiepreise auch in der Region Osnabrück? Symbolfoto: Volkmar Schulz/dpa up-down up-down Energiepreise fallen Wer senkt den Grundversorgungstarif für Gas und Strom in der Region Osnabrück? Von Jessica von den Benken | 01.06.2023, 05:31 Uhr

Nach langem Preisanstieg kommt wieder Bewegung in den Strom- und Gasmarkt. In der Grundversorgung senken immer mehr Energielieferanten ihre Tarife, berichtet das Vergleichsportal Verivox. Wo es in der Region Osnabrück billiger wird und wo nicht.