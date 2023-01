In Wallenhorst werden nicht alle Haushalte den Segen der heiligen drei Könige bekommen. Foto: Archiv/Robert Schäfer up-down up-down Sternsinger 2023 in Wallenhorst, Belm und Bissendorf Personalmangel bei den Heiligen Drei Königen: Wer wird gesegnet und wer nicht? Von Jessica von den Benken | 06.01.2023, 08:52 Uhr

Unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“, ziehen in diesem Jahr in Wallenhorst, Belm und Bissendorf wieder Sternsinger durch die Gemeinden. Doch nicht jeder wird persönlich von den Heiligen Drei Königen besucht. Wo wird gesegnet und was gibt es für andere Möglichkeiten?