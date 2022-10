Sänger, Instrumentalmusiker und Schauspieler standen während des zweistündigen Oratoriums auf der Bühne. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Stück jahrelang vorbereitet 800 Besucher feiern „Adam“-Oratorium in Hollager Haselandhalle Von Marcus Alwes | 02.10.2022, 15:32 Uhr

Am Ende erhob sich das Publikum von seinen Sitzen und spendete stehenden Applaus. Die Sänger und Musiker des großen, zweistündigen „Adam“-Oratoriums wurden am Samstagabend in der Hollager Haselandhalle gefeiert – allen voran Dirigentin Maria Hartelt.