Die Geschichte der Firma Stavermann aus Wallenhorst reicht dabei zurück bis ins Jahr 1875. Damals gründete der Schmiedemeister Franz Hürmann einen Betrieb in Rulle-Ost. Was mit klassischen Schmiedearbeiten begann, ist heute ein Unternehmen, das Technik rund ums Grün verkauft.

Beim Fachhändler Stavermann dreht sich alles um Gartengeräte, Forsttechnik, Kommunal- und Reinigungstechnik. Mit der Übernahme der Hollenstedter Firma A+R Technik hat Stavermann sein Filialnetz Richtung Norden erweitert. An elf Standorten ist das Unternehmen mittlerweile vertreten. Der Firmensitz ist in Wallenhorst. Weitere Niederlassungen sind in Melle, Werther, Münster, Georgsmarienhütte, Emsdetten, Lohne, Bad Zwischenahn.

Langjähriger Partner der A+R Technik

„Wir arbeiten mit A+R Technik in Hollenstedt schon seit 2012 zusammen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Ludwig. Und man habe durchweg gute Erfahrungen gemacht. Anfang des Jahres habe es dann erste Übernahmegespräche gegeben, weil der Inhaber, Rafael Musiol, in den Ruhestand gehen wollte.

Stefan Ludwig im Gespräch. Foto: André Havergo

Im Juni seien sich dann alle vier Gesellschafter von Stavermann, zu denen neben Ludwig auch Johannes Vocke, Heinrich Avermann und Rainer Stratemeyer gehören, einig gewesen. „Uns war klar, wir wollen A+R übernehmen. Ausschlaggebend für uns war die tolle Mannschaft und der gute Ruf der Werkstatt sowie die große Überschneidung der Marken“, sagt Ludwig.

Mitarbeiter wechseln zu Stavermann

Zehn Mitarbeiter waren beim Hollenstedter Unternehmen beschäftigt, die mit der Übernahme nun zu Stavermann gehören. „Das ist eine top Truppe dort, von deren Wissen die gesamte Gruppe profitieren wird“, sagt Ludwig. Gerade im Bereich der Vermietung von Gartengeräten und Spezialmaschinen könne man von den neuen Kollegen viel lernen.

An allen elf Standorte beschäftigt Stavermann somit seit der Übernahme am 1. August 2023 nun insgesamt 180 Mitarbeiter, darunter 30 Auszubildende. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 37 Millionen Euro. „2023 planen wir mit gut 40 Millionen Euro“, sagt Ludwig.