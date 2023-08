Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen – die Feuerwehr musste am Nachmittag in verschiedenen Ortsteilen von Wallenhorst zur Hilfe eilen. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Feuerwehr und Bauhof im Einsatz Land unter in Wallenhorst: Starker Regen führt zu überfluteten Straßen und Kellern Von Henrike Laing | 02.08.2023, 17:51 Uhr

In Wallenhorst hat starker Regen am Mittwochnachmittag zu Problemen auf mehreren Straßen in verschiedenen Ortsteilen geführt. Die Feuerwehr ist zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt.