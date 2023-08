Radfahren und Preise gewinnen Viele Kilometer auf dem Bike – Stadtradeln in Wallenhorst beginnt im September Von Catharina Peters | 28.08.2023, 08:01 Uhr Für eine bessere CO2-Bilanz: Wallenhorsts Klimaschutzmanager Stefan Brune lädt zum Stadtradeln ein. Foto: Gemeinde Wallenhorst up-down up-down

Das Stadtradeln in Wallenhorst geht in diesem Jahr in seine achte Runde – und zwar vom 3. bis zum 23. September. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.