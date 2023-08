Verein TuS Eintracht hat neu gebaut Sportler in Rulle sollen neue Umkleiden ab Herbst nutzen können Von Marcus Alwes | 13.08.2023, 08:15 Uhr Der Blick vom Spielfeld auf das neue Gebäude auf der Sportanlage des TuS Eintracht Rulle. Foto: Marcus Alwes up-down up-down

Der Fliesenleger, die Trockenbauer und der Malermeister können jetzt zur Baustelle kommen. Die Arbeiten an den neuen Vereinsräumen und Umkleidekabinen auf der Sportanlage in Rulle sind weit vorangeschritten. Möglicherweise schon in zwei Monaten sollen sie endgültig abgeschlossen sein.