Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Notarzt zu einem Verkehrsunfall nach Wallenhorst zur Engter Straße gerufen. Die Unfallursache stellt sich nach Angaben der Polizei am Montagmorgen aktuell so dar, dass drei Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Engter kommend hintereinander auf der Engter Straße fuhren. Vorweg fuhr ein 31-jähriger Mann aus Wallenhorst in einem Nissan, hinter ihm ein 24-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden in einem Opel und dahinter ein 19-jähriger Osnabrücker in einem VW Passat mit einem ebenfalls 19-jährigen Beifahrer aus Ludwigshafen.

Es ist kaum vorstellbar, dass von den beiden jungen Leuten, die in diesem Fahrzeug saßen, keiner ernsthaft verletzt wurde. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alle drei Autos nebeneinander: Unfall

Der Opelfahrer wollte den Nissan überholen, kurz darauf überholte der VW Passat beide Fahrzeuge, sodass die drei nebeneinander fuhren. Wie genau es dann zu dem Zusammenstoß kam, muss die Polizei noch ermitteln. Der Nissan landete auf jeden Fall mit einem Heckschaden am rechten Straßenrand, während der VW Passat einen Straßenbaum rammte, einen Teil seiner rechten Vorderachse verlor und links auf einem Acker liegen blieb.

Herausgerissene Teile des VW. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für den Notarzt und den Rettungsdienst stellte sich die Lage jedoch weniger dramatisch dar, als die Alarmierung und die vorgefundenen Fahrzeuge vermuten ließen: Die Insassen des VW wurden nur leicht verletzt; niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Engter Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.