Familiäre Jugendhilfe in Wallenhorst Ganz nah bei Systemsprengern: So arbeitet Solveigs Hof in Rulle Von Markus Pöhlking | 04.12.2022, 11:26 Uhr

Die Jugendhilfeeinrichtung „Solveigs Hof“ in Rulle hat den Anspruch, besonders familiär zu sein. Die Mitarbeiter leben teils auf dem Gehöft an der L109 - und wollen den Kindern und Jugendlichen so etwas mitgeben, dass ihnen ihr „Herkunftssystem“ nicht vermitteln konnte.