Zuletzt gab es in den weitläufigen Räumen an der Bunsenstraße 2 einen größeren Badmintonbereich. Dieser muss nun weichen. Zwei größere Soccer-Spielfelder mit Rund-um-Banden entstehen augenblicklich in der Halle. Ebenso ein kleinerer, schlanker Fußball-Käfig, den die Organisatoren Denis Kreiseler, Renate Müllenmeister und Olaf Pankalla den „Powercourt“ nennen.

Denis Kreiseler (l.), Renate Müllenmeister und Olaf Pankalla organisieren und verantworten die künftige Soccer-Halle. Foto: Marcus Alwes

Der gesamte Komplex werde mit Licht- und Musikanlage ausgestattet, „die das Fußballspielen vor besondere Kulisse ermögliche“, kündigt das Trio im Gespräch mit unserer Redaktion an. Die verschiedenen Anlagen seien „upgecycelt, handgemacht“, es werde „bewusst an die Umwelt gedacht“.

Erweiterung um Trampoline und Darts-Raum

In einigen Wochen werde Kick-‘n-Fun dann um eine Trampolin-Arena erweitert. Einzelne dieser Jump-Flächen können für ein Training gebucht werden, ferner gibt es dort entsprechende Fitnesskurse. Auch ein Darts-Raum sowie Umkleide- und Duschmöglichkeiten werden geschaffen.

Den kleinen Hunger der Sportler stillt dagegen eine Hot-Dog-Bar, den größeren das Burger- und Steak-Restaurant Beefana.

Auf dieser Fläche entsteht die Jump-Arena mit zahlreichen Trampolinen. Foto: Marcus Alwes

Vom Kindergeburtstag bis zum Midnight-Cup

Die Soccer-Spielfelder können unterdessen für Einzeltermine – beispielsweise Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede, Firmenevents – oder auch als Langzeitbuchung von Vereinen und Freizeitmannschaften angefragt werden. Näheres dazu finden Interessierte auf der Internetseite oder über den Instagram-Auftritt der Jump-‘N-Fun GmbH.

Dort gibt es künftig zudem Informationen zum regelmäßig geplanten Midnight-Cup sowie zur Academy für junge Talente, zu einer Torwartschule oder Ferien-Fußballcamps.

Auch ein Darts-Raum wird geboten. Foto: Marcus Alwes

Die Bunsenstraße finden Besucher übrigens im Wallenhorster Gewerbegebiet in der Nähe des Porta-Kreisels. Sie verläuft etwas „versteckt“ als kleine Sackgasse unmittelbar hinter dem Einkaufsmarkt Combi. Im Gebäude mit der Hausnummer 2 befinden sich neben der künftigen Soccer-Halle und Jump-Arena bereits das separate Fitnessstudio/Rehazentrum Promed sowie eine Tennisanlage.