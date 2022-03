In Wallenhorst gehen die Grünen mit einer elf Köpfe fassenden Kandidatenliste in die Kommunalwahl. (Symbolbild) FOTO: dpa/Daniel Reinhardt Nominierung zur Kommunalwahl So viele Kandidaten wie nie: Wallenhorster Grüne verspüren Aufwind Von Markus Pöhlking | 10.06.2021, 14:32 Uhr

Die Grünen in Wallenhorst verspüren Aufwind: Bei den Kommunalwahlen am 12. September will die Partei die Zahl ihrer Sitze im Gemeinderat deutlich ausbauen. Um die Ambitionen zu unterstreichen, hat sie die längste Kandidatenliste der Wallenhorster Grünen-Historie aufgestellt.