In Pastors Garten in direkter Nähe zur Kirche St. Josef steht das neue Hollager Pfarrheim, aufgenommen Ende April. FOTO: David Ebener Einweihung des Pfarrheims am 15. Mai Nach einem Jahr Bauzeit: So sieht das neue Philipp-Neri-Haus in Hollage aus Von Jessica von den Benken | 05.05.2022, 13:15 Uhr

Von der Idee bis zur Realisierung war es ein langer Weg. Jetzt liegen die Bauarbeiten am neuen Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Josef in Wallenhorst-Hollage in den letzten Zügen. Am 15. Mai soll das Philipp-Neri-Haus eingeweiht werden.