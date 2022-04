Für den 11.11.11 liegen beim Standesamt in Osnabrück 17 Anmeldungen vor – zwei zu viel. Denn bei 15 Eheschließungen sei Schluss, „mehr schaffen wir nicht an einem Tag“, sagt Knostmann. Allerdings passiere es mitunter auch, dass eine Reservierung nicht wahrgenommen werde.

Einen der begehrten Termine für Freitag haben Maria-Elisabeth Hollmann und Gert Meyer ergattert. Der 11.11. war ihr „Wunschtermin“, sagt Gert Meyer. Schon ihm Januar seien sie im Standesamt gewesen. „Ich glaube, wir waren sogar die Ersten, die den Termin reserviert haben“, sagt Meyer.

Für seine zukünftige Ehefrau ist die Hochzeit die letzte Etappe auf dem Weg in ein „völlig neues Leben“, wie sie selbst sagt. Sie kommt gebürtig aus Löningen im Kreis Cloppenburg. Nach sechseinhalb Jahren „Fernbeziehung“, in denen Gert Meyer an den Wochenenden immer gependelt ist, hat Maria-Elisabeth Hollmann sich für den Umzug nach Osnabrück entschieden.

Jeweils vier Termine gibt es in Bissendorf und Wallenhorst. Nur in Belm gibt es am Freitag keine Eheschließung.

In Wallenhorst heiraten auch Martina Friedrich und Nikolaus Hass. Anfang des Jahres haben sie den Termin reserviert. „Offiziell geht’s um elf Uhr los, vielleicht klappt es ja auch mit 11.11 Uhr“, hofft Nikolaus Hass. „Ein cooles Datum, das ich nicht vergessen kann“, meint er. Im Kino sind sie sich zum ersten Mal nähergekommen: „Den Film über Facebook haben wir gesehen – nicht gerade romantisch“, erinnert sich Hass. Die erste Stunde des Films habe er sich nicht getraut, ihre Hand zu nehmen. „Und den ersten Kuss gab es auch erst einen Tag später.“