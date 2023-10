Am Freitag und Samstag, 13. und 14. Oktober 2023, steigt die Party der Kolpingfamilie Hollage im großen Festzelt an der Hansastraße in Wallenhorst. Frauen, die aus einer unangenehmen Situation auf dem Oktoberfest heraus möchten, können sich beispielsweise an Servicekräfte mit der Frage „Ist Luisa hier?“ wenden und würden dann „unmittelbar und diskret“ Hilfe bekommen, heißt es in einer Mitteilung der Kolpingfamilie. Die Frau entscheide dabei selbst, welche Hilfemöglichkeit sie in Anspruch nehmen möchte – beispielsweise ob für sie ein Taxi oder eine Freundin gerufen werden soll.

Schulung für Servicekräfte, Sanitäts- und Sicherheitsdienst

„Luisa wird Teil des Sicherheits- und Schutzkonzeptes für unser Oktoberfest“, wird Martina Unland vom Leitungsteam der Kolpingfamilie Hollage in der Mitteilung zitiert. „Entsprechend werden wir in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Osnabrück sowohl das Organisationsteam selbst als auch die Servicekräfte an den Theken, den Sanitätsdienst und den Sicherheitsdienst schulen und einweisen.“

Mit Frage „Ist Luisa hier?“ an Personal wenden

Wie „Luisa ist hier!“ in der Praxis funktioniert, erklärt Julia Marx von der Frauenberatungsstelle Osnabrück laut Ankündigung anhand beispielhafter Situation: „Wirst du von jemandem bedrängt? Fühlst du dich gerade nicht sicher? Überschreitet dein Date deine Grenzen? Wirst du sexuell belästigt? Fühlst du dich bedroht? Dann gehe an die Theke und frage beim Personal ‚Ist Luisa hier?‘. Das Personal weiß dann, dass du Hilfe brauchst und wird dir diskret aus der Situation helfen.“

Franziska Matt, Julia Marx und Martina Unland mit einem Hinweis-Plakat auf das „Luisa ist hier!"-Konzept, das beim Hollager Oktoberfest zum Einsatz kommt. Foto: Kolpingfamilie Hollage

Das Konzept stamme ursprünglich von der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster und habe sich bereits in zahlreichen Städten etabliert, so auch in der Osnabrücker Kneipen- und Partyszene, heißt es von den Organisatoren. Daher schließen sich die Kolpingfamilie Hollage und die Gemeinde Wallenhorst hier an. „Es ist besser und einfacher, ein den Gästen bekanntes und bewährtes Konzept zu übernehmen, als etwas völlig Neues anzubieten“, wird Wallenhorsts Gleichstellungsbeauftragte Franziska Matt zitiert.