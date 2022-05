Vor zwölf Jahren zogen sich Thomas Steinkamp, Christian Böwer und Ralf Müller (von links) aufs musikalische Altenteil zurück. Am Samstag ist die Schlager-Polizei aber wieder da und feiert ihren 25. Geburtstag auf der Maiwoche in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Niemals gingen sie so ganz Schlager-Polizei feiert Jubiläum auf der Maiwoche in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.05.2022, 17:38 Uhr

Mittwochmorgen um halb zehn in Hollage: Aus einem Garten dröhnt Schlagermusik. Drei Herren im besten Alter und in bunten Klamotten stehen vor einem Gartenhäuschen, singen und posieren. Es ist die Schlager-Polizei. Sie probt für ihren großen Einsatz am 21. Mai auf der Maiwoche in Osnabrück. Da feiert das Trio sein 25-jähriges Jubiläum.