Völlig erschöpft liegt das kleine Reh am Stichkanal in Wallenhorst unter der Feuerwehrjacke und wärmt sich erst einmal auf. Foto: Stephan Lahmann up-down up-down Gerade nochmal gut gegangen Feuerwehr befreit Rehkitz aus dem Stichkanal in Wallenhorst Von Anke Schneider | 13.10.2022, 17:07 Uhr

Zu einem gar nicht so seltenen Einsatz wurde die Feuerwehr Wallenhorst am Donnerstagmittag gerufen. Ein Rehkitz steckte im Ortsteil Hollage in einem Seitenarm des Mittellandkanals fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.